В ЦБ сообщили о подключении к СБП 12 иностранных банков

Перестенко напомнил, что с июля реализуется возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. «На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана», — передает слова представителя ЦБ РИА Новости.
Система быстрых платежей была разработана Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК) и функционирует с января 2019 года. С ее помощью можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, оплачивать товары и услуги посредством QR-кода и получать выплаты от организаций.
Ранее сообщалось, что ЦБ с 19 декабря будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках СБП. Комиссия за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя взиматься не будет.