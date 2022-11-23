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23 ноября, источник: Российская газета

В ЦБ сообщили о подключении к СБП 12 иностранных банков

К трансграничным переводам в Системе быстрых платежей на сегодняшний день подключены 12 иностранных банков. Об этом заявил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

Источник: РИА "Новости"

Перестенко напомнил, что с июля реализуется возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. «На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана», — передает слова представителя ЦБ РИА Новости.

Система быстрых платежей была разработана Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК) и функционирует с января 2019 года. С ее помощью можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, оплачивать товары и услуги посредством QR-кода и получать выплаты от организаций.

Ранее сообщалось, что ЦБ с 19 декабря будет взимать 6 рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках СБП. Комиссия за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя взиматься не будет.

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