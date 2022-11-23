Средства от акциза на сладкие напитки могут направить на лечение сахарного диабета

«Благодарю за поддержку инноваций, которые касаются налогообложения по сладким напиткам. Средства пойдут как раз на (лечение) сахарного диабета. Программа сейчас внесена в правительство, и ждем ее финализации», — сказал Мурашко на «правительственном часе» в Госдуме.
21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение с 1 июля 2023 г. акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Под акциз подпадают безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. К подакцизным товарам также относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.
На фоне обсуждения законопроекта президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщал ТАСС, что возможное введение акциза на сладкие напитки может привести к сокращению объема инвестиций в их производство. Ранее производитель лимонадов «Черноголовка» заявил о приостановке инвестиций в новые производственные мощности в связи с введением акциза на безалкогольные напитки.