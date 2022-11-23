Ученые выявили четыре фактора, которые помогут легче просыпаться И чувствовать себя бодрым в течение дня
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Главное
Спецоперация на Украине
23 ноября, источник: Ведомости

Средства от акциза на сладкие напитки могут направить на лечение сахарного диабета

Средства, которые будут получены за счет акциза на сахаросодержащие напитки, планируется направить на лечение людей с сахарным диабетом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс». По словам министра, эта программа внесена в правительство.

Источник: РИА "Новости"

«Благодарю за поддержку инноваций, которые касаются налогообложения по сладким напиткам. Средства пойдут как раз на (лечение) сахарного диабета. Программа сейчас внесена в правительство, и ждем ее финализации», — сказал Мурашко на «правительственном часе» в Госдуме.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение с 1 июля 2023 г. акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Под акциз подпадают безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. К подакцизным товарам также относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции, подпадать под акциз не будут, ровно как и напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

На фоне обсуждения законопроекта президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщал ТАСС, что возможное введение акциза на сладкие напитки может привести к сокращению объема инвестиций в их производство. Ранее производитель лимонадов «Черноголовка» заявил о приостановке инвестиций в новые производственные мощности в связи с введением акциза на безалкогольные напитки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Сестры»: гори-гори ясно
«Пелевин»: а был ли мальчик?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазакон