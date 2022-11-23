Bloomberg: ЕС установит предельную цену на российскую нефть $65−70 за баррель

По информации агентства, ЕС официально объявит потолок цен на российскую нефть сегодня, 23 ноября, если ограничения согласуют на встрече послов стран ЕС в тот же день. Предложение должны поддержать все 27 стран—членов ЕС, чтобы его приняли, отмечает Bloomberg.
Как пишет Bloomberg, некоторые представители ЕС считают, что предложенный потолок слишком высокий. Агентство отмечает, что цена $65−70 за баррель значительно превышает себестоимость производства барреля нефти.
Позже Reuters со ссылкой на источник сообщил, что страны G7 также собираются установить предельную цену на уровне $65−70 за баррель. Он не привел каких-либо подробностей.
В октябре ЕС принял восьмой пакет санкций против России, куда вошел в том числе потолок цен на российскую нефть. Ограничения должны вступить в силу с 5 декабря. Ранее СМИ сообщали, что его планируют установить предельную цену на уровне $40−60 за баррель. По информации Bloomberg, в ЕС планируют на 45 дней отложить введение потолка цен на нефть.