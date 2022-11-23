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23 ноября, источник: Газета.Ру

Bloomberg: переговоры ЕС по ограничениям цен на российскую нефть зашли в тупик

Переговоры стран Евросоюза о «потолке» цен на российскую нефть зашли в тупик, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Представители стран блока не могут прийти к соглашению касательно предельной стоимости российского нефти. По данным агентства, предлагаемое Еврокомиссией ограничение в $65−70 за баррель Польша и страны Балтики считают «слишком щедрым», в то время как Греция и Мальта, которые активно занимаются перевозкой топлива, не хотят, чтобы лимит опускался ниже $70.

«Мы ищем способы, чтобы это решение работало и пытаемся найти общий фундамент для его реализации идеально прагматичным и эффективным способом, в то же время избегая того, что это может привести к чрезмерным неудобствам для стран Европейского Союза», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее ТАСС со ссылкой на содержание документа министерства финансов США сообщало, что Соединенные Штаты Америки не станут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку сырья, а также услуги страхования.

Виолетта Ханенева

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