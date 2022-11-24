24 ноября, источник: ТАСС
Wildberries может сократить логотип до WB
Как сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук, дизайнерские команды работают над этим.
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МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries может провести частичный ребрендинг названия и не исключает его сокращения до аббревиатуры WB в логотипе. Об этом ТАСС сообщила основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.
«Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают», — сказала она.
Бакальчук отметила, что сроков реализации этого проекта нет, поскольку это «факультативная история». Она также напомнила, что за всю историю существования компании уже три раза менялся логотип. В августе 2022 года компания в ходе маркетинговой акции на один день сменила название сайта на «Ягодки». «История с “Ягодками” народу зашла, многие сказали, что это интересно, поэтому мы эту тему еще в голове держим, но пока ничего конкретного сказать не могу», — отметила глава компании.
Она также сообщила, что Wildberries рассчитывает увеличить оборот по итогам года почти вдвое.
Wildberries — крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает все регионы РФ, а также ряд других стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд рублей.