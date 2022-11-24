Путин выступил за создание независимой от вмешательства системы международных платежей

«На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран», — сказал Путин.
Он выразил уверенность, что нечто подобное будет развиваться, потому что «диктат монополистов никому не нравится и всем наносит реальный ущерб, кстати говоря, и самим монополистам».
По его словам, глобальные финансовые институты должны отражать реальности многополярного мира, строиться на открытых демократических принципах, исключать диктат, злоупотребления и монополизм. Президент подчеркнул, что «в условиях сегодняшних нелегитимных ограничений одна из линий атак — это расчеты».
Он предложил в связи с этим объединить передовые технологии и «тысячелетний опыт человечества». В качестве примера такого опыта Путин привел восточную систему хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты еще задолго до появления банков и до сих пор работает.