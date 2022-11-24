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24 ноября, источник: Коммерсантъ

Путин пообещал льготы покупающему российские IT-решения бизнесу

C 2023 года российский бизнес, который покупает и внедряет отечественные IT-решения, сможет претендовать на налоговые льготы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Начиная с 1 января 2023 года при покупке и внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление», — рассказал президент на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Он подчеркнул, что внедрение инноваций не должно оборачиваться для бизнеса большими издержками. Детали о размере и условиях предоставления налоговых льгот политик не привел.

В августе в Госдуму внесли законопроект, согласно которому объекты зарубежного авторского права (в том числе и зарубежное ПО), не представленные в России, смогут быть «принудительно лицензированы» российскими судами. Инициатива была раскритикована производителями отечественного ПО как не решающая проблему использования зарубежных IT-решений в стране.

Андрей Сапожников

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