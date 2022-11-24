Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных контрактов на закупки

«Цель введения механизма коррекции рынка состоит в том, чтобы вмешаться, когда цена на газ TTF больше не отражает основные рыночные факторы. Вот почему мы ввели второе условие, которое имеет решающее значение для того, чтобы мы продолжали привлекать грузы СПГ для замены потерянных трубопроводных объемов российского газа», — объясняется сегодняшнее решение ЕС в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.
«Действие механизма может быть приостановлено ЕК в любой момент, если материализуются риски для безопасности поставок», — отмечается в тексте.
В части, посвященной ограничению колебания цены на деривативы на газ по TTF, сказано, что «механизм управления внутридневной волатильностью предотвратит чрезмерные движения цен в течение торгового дня». Новое условие «имеет решающее значение для того, чтобы мы продолжали привлекать грузы СПГ для замены потерянных трубопроводных объемов российского газа».
Кроме того, как сказано в заявлении, страны ЕС найдут посредника, который будет считать общие запросы, поступающие по поводу заполнения газохранилищ от газовых компаний членов союза. Страны обяжут компании использовать услуги данного посредника, чтобы довести объем закупаемого ими по новой схеме газа до 15% от их обязательств по заполнению ПГХ в 2023 году.
В октябре Еврокомиссия представила обновленный пакет мер по выходу стран ЕС из энергетического кризиса. В нем содержались положения о запуске нового бенчмарка для СПГ, введение динамического потолка цен на TTF и обязательные совместные закупки топлива для европейских энергетических компаний.
Виктория Колганова, Андрей Сапожников