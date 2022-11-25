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15:53 (мск), источник: ТАСС

Источник анонсировал переход Кудрина в «Яндекс»

По словам источника, переход Алексея Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс» будет совершен в интересах и государства, и компании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», сообщил ТАСС источник. Фактическое решение о переходе Кудрина в «Яндекс» уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря.

«Кудрин действительно вскоре может получить другую работу, речь идет о “Яндексе”. Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании. Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания», — сказал собеседник агентства.

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату РФ с мая 2018 года. До этого он работал в министерстве финансов РФ — с 1997 года на должности первого замглавы Минфина, с 2000 года занимал пост главы министерства, после чего в 2011 году его сменил Антон Силуанов.

В 2004 году британский журнал The Banker назвал Кудрина министром финансов года, он стал победителем в двух категориях: «Мировой министр финансов года» и «Министр финансов года стран Европы». В 2006 году британская газета Emerging markets признала его лучшим министром финансов среди европейских стран с развивающимся рынком. Помимо этого, в 2010 году британский журнал Euromoney также назвал Кудрина лучшим министром финансов года.

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