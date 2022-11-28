Путин на встрече с Токаевым: Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», — сказал президент России (цитата по ТАСС).
Поездка Токаева в Москву — первый зарубежный визит президента Казахстана после переизбрания на новый семилетний срок 22 ноября. На встрече Владимир Путин в очередной раз поздравил главу Казахстана с победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении планов преобразований в политической и социально-экономической жизни страны.
Президент России подчеркнул, что у РФ и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных. По его словам, Россия остается крупнейшим инвестором Казахстана. «Общий объем российских капиталовложений составляет почти $17 млрд. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики», — заявил Путин. Президент РФ добавил, что 76 из 89 субъектов России установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами.
При этом он отметил, что сотрудничество Казахстана с Россией разительно отличается от тенденций экспортных ограничений. Ограничения, по его словам, вводят «самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договоренностей в последние полгода».
Переизбравшись на новый срок, президент Казахстана пообещал, что под его руководством страна будет проводить мирную и многовекторную внешнюю политику. Действующий глава государства победил, набрав 81,31%. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек отрицательно оценила подсчет голосов, а также раскритиковала «отсутствие политической конкуренции» в республике.