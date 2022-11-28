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22:19 (мск), источник: РБК

ООН назвала сроки отправки судна с российскими удобрениями из Нидерландов

Россия ранее объявляла о готовности бесплатно передать развивающимся странам удобрения, заблокированные в портах Европы из-за санкций.

Источник: РИА "Новости"

Судно с российскими удобрениями может выйти из Нидерландов в Малави в ближайшие 48 часов, сообщил в ходе брифинга представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Трансляция велась на сайте организации.

«Мы ожидаем движения, думаю, в ближайшие 48 часов, как только это произойдет, мы это подтвердим», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках отправки судна с российскими удобрениями в Малави.

Российские экспортеры продовольствия и удобрений столкнулись со сложностями после введения западных санкций из-за спецоперации на Украине. Такие трудности связаны с запретом страховать российские суда, пускать их в европейские порты, отключением ряда банков от SWIFT и ограничением работы международных транспортных компаний, пояснял глава Минфина России Антон Силуанов.

К началу осени в европейских портах скопилось 300 тыс. российских удобрений, указывал президент России Владимир Путин. Он заявлял о готовности бесплатно передать их развивающимся странам.

В середине ноября группа компаний «Уралхим-Уралкалий» сообщила о достижении договоренностей по вывозу в страны Африки российских удобрений, заблокированных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. В частности, 8 ноября был заключен договор о таких поставках из порта Нидерландов в Малави. В «Уралхиме» РБК уточняли, что партия будет погружена на судно Всемирной продовольственной программы ООН и доставлена в африканскую страну в течение недели после 21 ноября.

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