Магазины российских брендов откроются на месте H&M

«Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров “Снежная королева”, а также турецкий фешен-бренд Koton и др.», — сказала она.
В частности, по словам Цветковой, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» (Сургут) площадь H&M поделили между брендами МФГ Zarina и Befree. Оба бренда должны открыться к марту 2023 года. В ТРК «Коллаж» в Пензе площадку отдали под флагманский магазин Befree (откроется в декабре 2022-го) и Kuchenland (откроется к марту 2023-го).
«Срок открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов. Также фешен-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря-февраля», — пояснила собеседница агентства.
Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказывала ТАСС, что новые магазины на месте H&M могут начать открываться в России преимущественно в конце марта — апреле 2023 года.
Как сообщалось, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. Ретейлер закрыл более 110 магазинов сети из почти 150, флагманский магазин на Тверской улице в Москве прекратит работу 30 ноября.