Сечин: за десять месяцев поставки российской нефти в Китай выросли на 9,5%

«По итогам января—октября экспорт нефти из РФ в Китай вырос на 9,5%, до почти 72 млн т. Это чуть меньше, чем поставки в КНР из Саудовской Аравии, 73,8 млн — их результат», — рассказал Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что российские компании готовы представить предложения Китаю по всем ключевым направлениям энергетического сотрудничества.
«Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок сжиженного газа могут быть сопоставимы с поставками в рамках трубопроводных проектов», — сказал глава «Роснефти».
Россия находится на втором месте по объему поставок нефти в Китай. За десять месяцев 2022 года объем поставок российской нефти составил 71,97 млн т на сумму $49,19 млрд. Однако в ноябре, по данным Bloomberg, КНР частично сократила закупки российской нефти в ожидании возможных скидок из-за ценового потолка, который обсуждают страны Запада. Введение потолка цен на нефть из России планируется в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза, утвержденного в октябре.