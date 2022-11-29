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11:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Сечин: за десять месяцев поставки российской нефти в Китай выросли на 9,5%

«Роснефть» обеспечивает 7% потребности Китая в нефти, заявил глава компании Игорь Сечин. По его словам, с января по октябрь объем поставок увеличился на 9,5%, почти до 72 млн т. Он добавил, что также Россия за десять месяцев обеспечила почти четверть импорта угля в КНР, поставив 53 млн т.

Источник: РИА "Новости"

«По итогам января—октября экспорт нефти из РФ в Китай вырос на 9,5%, до почти 72 млн т. Это чуть меньше, чем поставки в КНР из Саудовской Аравии, 73,8 млн — их результат», — рассказал Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что российские компании готовы представить предложения Китаю по всем ключевым направлениям энергетического сотрудничества.

Игорь Сечин считает, что поставки СПГ из России в КНР в перспективе могут достичь объемов экспорта по трубопроводу.

«Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок сжиженного газа могут быть сопоставимы с поставками в рамках трубопроводных проектов», — сказал глава «Роснефти».

Россия находится на втором месте по объему поставок нефти в Китай. За десять месяцев 2022 года объем поставок российской нефти составил 71,97 млн т на сумму $49,19 млрд. Однако в ноябре, по данным Bloomberg, КНР частично сократила закупки российской нефти в ожидании возможных скидок из-за ценового потолка, который обсуждают страны Запада. Введение потолка цен на нефть из России планируется в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза, утвержденного в октябре.

Лаура Кеффер

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