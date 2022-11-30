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14:06 (мск), источник: Ведомости

В Минтрансе заявили об отсутствии роста стоимости авиабилетов в 2022 году

Стоимость авиабилетов в России в текущем году не выросла, сообщил Министр транспорта Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«В этом году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы, на 10 ноября остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 г. Благодаря субсидированию у нас отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний», — сказал глава Минтранса.

По оценке сервиса онлайн-продаж билетов Tutu.ru, цены на авиабилеты через месяц после того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России, упали на четверть (25%).

Уточнялось, что сравнение проводилось на основании средних чеков забронированных билетов с вылетами с 21 по 30 сентября и с 21 по 30 октября.

При этом дата оформления в расчет не бралась.

Сильнее всего подешевели билеты в Армению: в конце сентября туда можно было улететь в среднем за 58 000 ₽, а в конце октября стоимость поездки сократилась на 66% — до 20 000 ₽ Билеты в одну сторону в Азербайджан и Белоруссию за этот период снизились в цене на треть. В частности, если в конце сентября билет в Азербайджан стоил в среднем 39 000 ₽, то сейчас он обойдется в 27 000 ₽ Цены на перелет в Белоруссию за месяц упали с 14 000 до 9000 ₽

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