В Минтрансе заявили об отсутствии роста стоимости авиабилетов в 2022 году

«В этом году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы, на 10 ноября остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 г. Благодаря субсидированию у нас отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний», — сказал глава Минтранса.
По оценке сервиса онлайн-продаж билетов Tutu.ru, цены на авиабилеты через месяц после того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России, упали на четверть (25%).
При этом дата оформления в расчет не бралась.
Сильнее всего подешевели билеты в Армению: в конце сентября туда можно было улететь в среднем за 58 000 ₽, а в конце октября стоимость поездки сократилась на 66% — до 20 000 ₽ Билеты в одну сторону в Азербайджан и Белоруссию за этот период снизились в цене на треть. В частности, если в конце сентября билет в Азербайджан стоил в среднем 39 000 ₽, то сейчас он обойдется в 27 000 ₽ Цены на перелет в Белоруссию за месяц упали с 14 000 до 9000 ₽