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Спецоперация на Украине
09:18 (мск), источник: Ведомости

Росавиация продлила режим ограничения полетов до 9 декабря

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 9 декабря 2022 г., сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 09 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендовало авиакомпаниям совершать полеты по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали, в предыдущий раз — до 3 декабря. 11 аэропортов остаются закрытыми уже больше девяти месяцев.

31 октября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что с января по октябрь 2022 г. российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше относительно того же периода прошлого года. По оценкам Минтранса, перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов, отметил Чалик.

17 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительную поддержку закрытым аэропортам. Объем субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил Мишустин.

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