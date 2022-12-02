Глава Всемирного банка назвал стоимость восстановления Украины

«Я ожидаю, что предварительная оценка стоимости восстановления в размере $350 млрд может быть в достаточной степени превышена», — сказал он.
Мэлпас отметил, что значительных расходов потребует восстановление инфраструктуры Украины, прежде всего, ее энергосистемы.
В то же время он отметил, что пока не замечает «усталости доноров» из-за необходимости выделять Украине все новые средства. «В уходящем году по линии Всемирного банка мы передали Украине около $18 млрд, значительная часть которых была получена от США», — указал он.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что в 2023 году Украине будет ежемесячно требоваться поддержка в размере $3−5 млрд.