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Спецоперация на Украине
00:43 (мск), источник: ТАСС

Глава Всемирного банка назвал стоимость восстановления Украины

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Стоимость восстановления Украины после завершения конфликта, скорее всего, существенно превысит $350 млрд. Об этом заявил в четверг президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

«Я ожидаю, что предварительная оценка стоимости восстановления в размере $350 млрд может быть в достаточной степени превышена», — сказал он.

Мэлпас отметил, что значительных расходов потребует восстановление инфраструктуры Украины, прежде всего, ее энергосистемы.

В то же время он отметил, что пока не замечает «усталости доноров» из-за необходимости выделять Украине все новые средства. «В уходящем году по линии Всемирного банка мы передали Украине около $18 млрд, значительная часть которых была получена от США», — указал он.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что в 2023 году Украине будет ежемесячно требоваться поддержка в размере $3−5 млрд.

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