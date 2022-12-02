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01:33 (мск), источник: Известия

В РФ ужесточат требования к расселению аварийного жилья

В России хотят ужесточить требования к расселению аварийного жилья. В частности, в Госдуму до конца 2022 года планируют внести законопроект, предполагающий запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Также депутаты рассчитывают обязать региональные власти поднять цены закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан на уровень нормативов Минстроя. Учитывая неоднородность рынка жилья в муниципалитетах и желание субъектов в ряде случаев сэкономить, есть практика, когда власти устанавливают стоимость на 15−20% ниже среднерыночной, утвержденной Минстроем РФ, сказал Владимир Кошелев. Но в таких случаях застройщики отказываются продавать квартиры по заниженной цене. За нарушение новых правил необходимо также ввести наказание — вплоть до уголовной ответственности, подчеркнул он.

«Сегодня участились вопиющие случаи во многих субъектах, причем в том числе в крупных и небедных городах, когда признанные аварийными дома расселяют неравномерно. Часть жителей переселяют в новые квартиры, а часть остается в полуразрушенных зданиях. Мы получаем множество таких жалоб», — рассказал Владимир Кошелев.

По его словам, оставшиеся в аварийных зданиях люди нередко оказываются без воды и тепла — переехавшие жильцы или мародеры срезают батареи, из-за чего подача ресурса останавливается, но счета на их оплату продолжают приходить. В освобожденных помещениях наполовину расселенных зданий может не быть дверей и окон, появляются крысы. Кроме того, в подобных зданиях селятся бездомные и проводят время другие асоциальные представители общества, подчеркнул Владимир Кошелев.

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