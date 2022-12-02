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11:04 (мск), источник: ТАСС

Банки Киргизии прекратили работать с картами «Мир» из-за санкций со стороны США

Замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков сообщил, что полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой «Мир».

Источник: РИА "Новости"

БИШКЕК, 2 декабря. /ТАСС/. Несколько киргизских банков, прекративших обслуживание российских платежных карт «Мир», пошли на такие меры из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США. Об этом заявил в пятницу во время выступления в парламенте республики замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков.

«Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», — пояснил он.

По этой причине, по его словам, полноценная деятельность киргизских банков может серьезно пострадать из-за сотрудничества с платежной системой «Мир».

При этом со стороны Национального банка Киргизии на принимаемые коммерческими банками решения относительно карт «Мир» никакого давления не оказывалась. «Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков», — уточнил Куленбеков.

В настоящее время в Киргизии работают чуть более двух десятков банков, 10 из которых отказались от проведения операций с картами «Мир». Это государственный Айыл банк, Бакай банк, Банк Азии, Демир банк, Доскредобанк, Капитал банк, Компаньон, КБ «Кыргызстан», Оптима банк и KICB.

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