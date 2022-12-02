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16:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин: золото должно заместить доллары, лежащие у россиян в «банках по огородам»

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что объемы продаж золота населению в 2022 году выросли в десять раз. По словам министра, этого все равно недостаточно, чтобы заместить сотни миллиардов долларов, лежащие у россиян «по банкам в огородах».

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Источник: РИА "Новости"

«Меры, которые приняты, все-таки повлияли: у нас реализация золота населению выросла в 10 раз… Но этого мало все равно. Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которое мы сами же и производим», — сообщил замминистра на совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре в Госдуму внесли законопроект, разрешающий гражданам покупать слитки драгоценных металлов без НДС не только у аффинажных заводов и структур «Гознака». Как утверждают авторы законопроекта, это увеличит число участников розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов, приведет к росту ликвидности слитков, а также будет способствовать дедолларизации российской экономики.

Анастасия Ларина

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