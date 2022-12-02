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19:45 (мск),

«Авито Работа» купила контроль в HR Messenger

Партнерство укрепит экспертизу в технологиях чат-ботов, автоматизирующих найм.

«Авито Работа» приобретает контрольную долю (62,75%) в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger. Команда и бизнес HR Messenger остаются операционно независимыми во главе с генеральным директором и основателем Русланом Абдулганиевым.

При поиске работы современная аудитория требовательна к скорости ответа, к удобству коммуникаций и даже к оформлению вакансий. Сделка стала результатом ключевого направления развития «Авито Работы» как масштабной технологической платформы для найма. Это дополнительная возможность использовать продвинутый сервис, взаимодействующий с кандидатами во всех популярных мессенджерах.

То, что вчера было модной технологией, сегодня — необходимость и корневая часть HR-процесса. По опросам тысяч кандидатов, 78% выбирают общение через WhatsApp, а не звонки, и готовы ждать ответа на отклик не больше пары часов. Мы изначально видели Авито как стратегического партнера.

Руслан Абдулганиев
основатель платформы HR Messenger

«Гармоничный симбиоз экспертизы Авито и надежного партнера в лице HR Messenger обеспечит нашим клиентам покрытие воронки рекрутинга технологиями автоматизации — от первого контакта компании с соискателем до выхода на работу и даже дальше», — говорит Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работы».

О сервисах

По данным исследовательской компании Ipsos, каждый третий соискатель находит работу на Авито. Количество предложенных вакансий превышает 2,4 млн, а количество работодателей — более 1,6 млн. Ежемесячно более 20,5 млн человек ищут работу на Авито, это люди самых разных профессий: от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей.

  • Количество активных объявлений на платформе достигает 4,6 млн;
  • 2,1 млн резюме и 2,5 млн вакансий.

Сервис из Казахстана, провайдер специализированных чат-ботов для общения работодателей с кандидатами и сотрудниками HR Messenger стал лидером по количеству клиентов и трудоустроенных кандидатов среди чат-ботов в сфере HR на российском рынке.

Чат-боты автоматизируют и делают удобными рекрутинг, адаптацию, внутренние коммуникации и exit-интервью в уже более чем 130 крупнейших компаниях России и Казахстана.

Канал «Авито Работы» для профессионалов рынка HR

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