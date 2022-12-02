19:45 (мск),
«Авито Работа» купила контроль в HR Messenger
Партнерство укрепит экспертизу в технологиях чат-ботов, автоматизирующих найм.
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При поиске работы современная аудитория требовательна к скорости ответа, к удобству коммуникаций и даже к оформлению вакансий. Сделка стала результатом ключевого направления развития «Авито Работы» как масштабной технологической платформы для найма. Это дополнительная возможность использовать продвинутый сервис, взаимодействующий с кандидатами во всех популярных мессенджерах.
То, что вчера было модной технологией, сегодня — необходимость и корневая часть HR-процесса. По опросам тысяч кандидатов, 78% выбирают общение через WhatsApp, а не звонки, и готовы ждать ответа на отклик не больше пары часов. Мы изначально видели Авито как стратегического партнера.
«Гармоничный симбиоз экспертизы Авито и надежного партнера в лице HR Messenger обеспечит нашим клиентам покрытие воронки рекрутинга технологиями автоматизации — от первого контакта компании с соискателем до выхода на работу и даже дальше», — говорит Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работы».
По данным исследовательской компании Ipsos, каждый третий соискатель находит работу на Авито. Количество предложенных вакансий превышает 2,4 млн, а количество работодателей — более 1,6 млн. Ежемесячно более 20,5 млн человек ищут работу на Авито, это люди самых разных профессий: от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей.
Сервис из Казахстана, провайдер специализированных чат-ботов для общения работодателей с кандидатами и сотрудниками HR Messenger стал лидером по количеству клиентов и трудоустроенных кандидатов среди чат-ботов в сфере HR на российском рынке.
Чат-боты автоматизируют и делают удобными рекрутинг, адаптацию, внутренние коммуникации и exit-интервью в уже более чем 130 крупнейших компаниях России и Казахстана.
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