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19:39 (мск), источник: РБК

Росстат сообщил о снижении количества бедных на 700 тыс. человек

По данным Росстата, уровень бедности в третьем квартале 2022 года снизился до 10,5% по сравнению с 11% за тот же период годом ранее. Общие доходы малоимущих за год увеличились на 28% в номинальном выражении, оценила статслужба.

Источник: Reuters

Численность россиян, живущих ниже границы бедности, в третьем квартале сократилась на 0,7 млн человек по сравнению с тем же периодом 2021 года — до 15,3 млн человек. Их доля в общей численности населения (уровень бедности) снизилась до 10,5% по сравнению с 11% годом ранее, сообщил 2 декабря Росстат.

Относительно второго квартала 2022 года количество бедных снизилось на 2,3 млн человек (уровень бедности — на 1,6 п.п.), однако показатель отличается ярко выраженной сезонностью и поквартальная динамика слабо информативна (показатель обычно снижается от начала года к концу). Граница бедности в третьем квартале определена на уровне 13 688 ₽.

Если смотреть только на третьи кварталы, уровень бедности, зафиксированный в июле—сентябре, — самый низкий по крайней мере с 2010 года, следует из данных Росстата.

На снижение численности малоимущих повлияло увеличение объемов социальных выплат (до 4,35 трлн руб. по сравнению с 4,18 трлн руб. в третьем квартале прошлого года) и увеличение объемов оплаты труда работников (примерно с 10 трлн до 11,1 трлн руб. за тот же период), отмечает Росстат. В процентном выражении рост социальных выплат за год (4,1%) уступил росту оплаты труда (11%) и темпам инфляции в сентябре (по сравнению с сентябрем 2021 года) — 13,7%.

Благодаря адресным мерам социальной поддержки доходы наименее обеспеченного населения выросли в третьем квартале 2022 года на 27,8% в номинальном выражении, подсчитали в Росстате.

«На рост доходов наименее обеспеченных слоев населения оказала влияние целевая адресная поддержка государства», включая ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (введены с 1 апреля 2022 года), указывает статслужба.

Реальные доходы россиян в 2022 году снижаются. Как сообщал РБК, в третьем квартале реальные располагаемые доходы населения ускорили снижение — до минус 3,4% в годовом выражении — против минус 0,8% кварталом ранее. За девять месяцев (к тому же периоду 2021 года) реальные располагаемые доходы сократились на 1,7%. В Росстате подчеркнули, что реальные доходы снизились в третьем квартале «вследствие высокой инфляции».

По итогам 2021 года самый высокий уровень бедности наблюдался в Ингушетии (29,7%), Тыве (29,4%), Калмыкии (22,7%), самый низкий — в Ямало-Ненецком автономном округе (4,7%), Санкт-Петербурге (5,1%), Москве (5,6%), Московской области (6%).

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Понятие границы бедности было введено правительством в ноябре 2021 года в рамках реформирования системы расчета бедности и прожиточного минимума. До этого времени уровень бедности определялся как доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (абсолютная черта бедности), а сам он рассчитывался ежеквартально на основе стоимости потребительской корзины. После изменения методики прожиточный минимум стали считать по-другому — раз в год как 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода.

Чтобы обеспечить сопоставимость результатов подсчетов по новой и старой методике, и была введена «граница бедности». Для ее определения берется прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, то есть последний, посчитанный еще по старой методике, на основе стоимости потребительской корзины, и ежеквартально индексируется на уровень инфляции.

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