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21:57 (мск), источник: Газета.Ру

Госдеп допустил изменение «потолка» цен на российскую нефть

Западные страны скорректируют уровень потолка цен на российскую нефть, если не достигнут своей цели при $60 за баррель.

Источник: Reuters

Об этом заявила главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар на брифинге в центре американского внешнеполитического ведомства для иностранной прессы, передает ТАСС.

Как рассказал экономист, США и «международная коалиция», в которую входят G7, ЕС и Австралия, работают над сокращением доходов России, которые идут на специальную военную операцию на Украине, и над предотвращением глобального энергетического кризиса.

По ее словам, потолок в $60 за баррель является лучшим уровнем для достижения этих целей в ближайшей перспективе.

При этом она отметила, что механизм ограничения цены на нефть намеренно создавался гибким.

«Если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли», — сказала Бланшар.

Она также добавила, что с нетерпением ждет начала реализации механизма предельного уровня цен на нефть из РФ.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил решение о введении потолка цен на нефть из России, поставляемую морским путем.

Дмитрий Каверин

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