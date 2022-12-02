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22:32 (мск), источник: ТАСС

Индия намерена продолжать покупать сырую нефть в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Индия будет продолжать покупать сырую нефть в разных точках мира, включая Россию, для удовлетворения энергетических потребностей. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Источник: AP 2022

«В отличие от Ирана и Венесуэлы, на покупку нефти у России нет санкций. Поэтому купить нефть может любой, кто может организовать доставку, страхование и финансирование за пределами ЕС. Мы продолжим покупать нефть из любой точки мира, включая Россию», — сказал чиновник в преддверии введения ограничений ЕС на российскую нефть.

«С практической точки зрения, если я смогу отправить корабль, покрыть страховку и разработать способ оплаты, я могу продолжать покупать нефть в России», — объяснил чиновник.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российскую нефть, которая доступна со скидкой после того, как ряд стран на Западе отказались от ее приобретения из-за событий на Украине. В начале текущего года доля России в импортной нефтяной корзине Индии составляла всего 0,2%, то в октябре доля России в индийском импорте выросла до 4,24 млн тонн, или почти 1 млн баррелей в день, что составляет 21%. Индийские нефтеперерабатывающие заводы заказали поставки российской нефти и после 5 декабря, отмечает агентство.

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