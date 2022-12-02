Индия намерена продолжать покупать сырую нефть в России

«В отличие от Ирана и Венесуэлы, на покупку нефти у России нет санкций. Поэтому купить нефть может любой, кто может организовать доставку, страхование и финансирование за пределами ЕС. Мы продолжим покупать нефть из любой точки мира, включая Россию», — сказал чиновник в преддверии введения ограничений ЕС на российскую нефть.
«С практической точки зрения, если я смогу отправить корабль, покрыть страховку и разработать способ оплаты, я могу продолжать покупать нефть в России», — объяснил чиновник.
Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российскую нефть, которая доступна со скидкой после того, как ряд стран на Западе отказались от ее приобретения из-за событий на Украине. В начале текущего года доля России в импортной нефтяной корзине Индии составляла всего 0,2%, то в октябре доля России в индийском импорте выросла до 4,24 млн тонн, или почти 1 млн баррелей в день, что составляет 21%. Индийские нефтеперерабатывающие заводы заказали поставки российской нефти и после 5 декабря, отмечает агентство.