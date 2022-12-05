«Ведомости»: добыча газа в России снизилась почти на 12% с начала года

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные источников.
«Добыча газа в России в январе — ноябре 2022 г. снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612,9 млрд куб. м. Основной вклад в общую динамику внесло падение добычи у “Газпрома”, — говорится в материале.
По итогам 11 месяцев 2022 года российский энергохолдинг добыл в стране 376,9 млрд кубов газа. Для сравнения, за аналогичный период 2021-го показатели компании были на 19,4% (на 90,8 млрд кубов) выше.
Отчасти компенсировать падение спроса на европейском рынке «Газпрому» удалось увеличением поставок внутри России. 2 декабря компания сообщила о рекордном суточном объеме поставок потребителям в стране. 30 ноября холдинг отправил на внутренний рынок по газотранспортной системе 1516,6 млн кубометров топлива.