16:06 (мск), источник: Российская газета
Путин утвердил рост прожиточного минимума в 2023 году
В 2023 году прожиточный минимум вырастет до 14 375 рублей. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
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Как объясняли авторы инициативы из кабмина, нынешняя методика установления прожиточного минимума в соответствии с медианным доходом не может быть использована в сложившихся сейчас экономических условиях высокой инфляции. И действующий механизм приводит к занижению величины прожиточного минимума.
В связи с этим решено приостановить нормы закона о методике расчета этой величины на 2023 и 2024 годы и утвердить рост показателя. В 2023 году прожиточный минимум составит 14 375 рублей, а в 2024 году — 15 049 рублей. На 1 января 2022 года размер «минималки» на душу населения составлял 12 654 рубля.
По данным Минтруда, принятие закона позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных.
Что касается минимального размера оплаты труда, то его с 1 января 2023 года планируют установить в сумме 16 242 рубля в месяц (пока законопроект прошел первое чтение). До этого — 15 279 рублей. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3%.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в середине ноября поручил профильным комитетам изучить предложение ЛДПР по повышению МРОТ (инициатива фракции — до 20 тысяч рублей минимум).
Татьяна Замахина