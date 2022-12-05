Атлантический совет: Западу удалось найти только треть из замороженных резервов России

«Нужно признать, что Центральный банк России не имеет доступа к этим суммам», — написал Личфилд в материале эстонского издания Eesti Paevaleht. По его сведениям, западные страны не имеют представления о том, где именно находятся остальные заблокированные активы ЦБ.
Как пояснил аналитик Атлантического совета, «заморозка» активов де-факто означает запрет на их перевод в Россию для зарубежных банков, поскольку в случае проведения подобной транзакции финансовая организация лишится права на работу с долларами и евро.
На 1 января резервы Банка России составляли $612,9 млрд. Из этой суммы в странах которые ввели санкции было размещено больше половины: 15,7% в Германии, 9,9% — во Франции, 9,3% — в Японии, 6,4% — в США, 5,1% — в Великобритании, 2,7% — в Канаде и 2,5% в Австралии. Итого: 51,6% активов должно было находиться в странах, которые ввели санкции. Также в «недружественных валютах» оказалось 57,2% из международных резервов. Сам Банк России признавал, что под заморозку попало около половины всех международных резервов страны.
1 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что представители Еврокомиссии (ЕК) подтвердили невозможность направления замороженных средств российского ЦБ на восстановление Украины. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальный фонд из €300 млрд российских активов для компенсации ущерба, причиненного Украине.