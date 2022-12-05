Производители овощей хотят поставлять в торговые сети овощи нестандартных размеров

По словам руководителя аппарата «Картофельного союза» Татьяны Губиной, к «нестандартному» относится картофель небольшого размера (менее 45 мм) и крупная свекла (более 8−10 см): их торговые сети берут ограничено, как и ломаную морковь. Она добавляет, что обычно овощи нестандартного размера, в зависимости от региона, занимают 20−50% урожая.
При этом, по словам Губиной, такая продукция пользуется спросом у части покупателей. В частности, морковь с повышенным процентом ломкости можно продавать в упаковке для производства соков. Кроме того, нестандартные по размеру овощи можно использовать и как корм для животных, указывает один из поставщиков. Губина же также указывает, что прием со стороны сетей такой свеклы, моркови и картофеля для производителей дополнительная возможность сбыть товар. Это выгодней, чем просто выкинуть ее.
«Картофельный союз» выступил с инициативой реализации овощей нестандартного для сетей размера и ломкости из-за повышенной влажности в центральных регионах России в период вегетации корнеплодов и овощей, что изменило структуру урожая, объяснил представитель X5 Group. По прогнозу Минсельхоза, урожай столовой свеклы в 2022 г. вырастет на 8,1% до 412 000 т, моркови — на 13,1% до 870 000 т. Ранее министерство прогнозировало, что сбор картофеля вырастет на 3% до 6,8 млн т.
Обычно овощи нестандартного размера обходятся сетям в два раза дешевле, объяснил «Ведомостям» один из поставщиков.
Директор по развитию компании «Комплексные поставки» Екатерина Арсеньева указывает, что картофель первого сорта мытый и в сетке продается по цене 33−35 ₽ за 1 кг, в то время как второго сорта — 20 ₽ за кг. Но, указывает Губина, мелкий откалиброванный картофель, продающийся как «беби», порой даже дороже обычного. По данным Росстата, средняя потребительская цена на картофель в октябре 2022 г. составляла 30,01 ₽ за кг, что на 48% ниже, чем было годом ранее, морковь подешевела на 37,3% ниже и 33,01 ₽ за кг.
Некондиционные овощи можно выгодно только продавать при наличии у компании собственных перерабатывающих мощностей, отмечает Арсеньева. В этом случае, по ее словам, такую продукцию можно почистить, сварить и продать в вакуумной упаковке по цене гораздо выше, чем обычно.
Председатель президиума Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет сети O'Key, «Магнит», Metro) Игорь Караваев объясняет, что стандарты и требования торговых сетей обусловлены ориентацией на потребителя, который чувствителен к изменениям характеристик корнеплодов. По его мнению, обсуждение условий поставок нестандартных овощей целесообразно проводить в индивидуальном порядке между конкретными поставщиками и ритейлерами. В конечном счете, это сказывается на экономической эффективности всех участников цепочки, считает Караваев.
Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что так называемый некондиционный товар может найти спрос у магазинов у дома и дискаунтеров. Между тем, ритейлеры, позиционирующие себя в средне-ценовой категории, например «Перекресток» или «ВкусВилл», вряд ли готовы будут выкладывать такую продукция рядом с обычными товарами, потому что это может негативно повлиять на их имидж в глазах покупателей, считает эксперт.
При этом, он считает инициативу «Картофельного союза» правильной. Поповичев напоминает, что по пути снижения требований к внешнему виду овощей и фруктов, без потери характеристик по качеству и свежести, ранее прошел ЕС.
Причина в том, что сейчас при жестких требованиях к размеру и внешнему виду товаров, часть продукции уничтожается. А это неправильно, учитывая задачу Минсельхоза обеспечить доступность продукции для населения, считает эксперт.
Представитель X5 Group заявил, что компания готова обсуждать поставку нестандартной продукции, но решение будет приниматься индивидуально и рассматриваться и обсуждаться с каждым поставщиком. Запросы в сети «Верный», «Ашан», Metro и «Магнит» остались без ответов. Один из поставщиков овощей говорит, что учитывая рост производства, в настоящий момент в России достаточно продукции стандартного для сетей размера. По его мнению, переговоры с ритейлерами — это попытка производителей сбыть некондиционный товар по повышенной цене.
Во время загрузки произошла ошибка.