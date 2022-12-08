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12:25 (мск), источник: RTVi

В 2022 году вырос импорт в Россию индийского рома и грузинского коньяка

После ухода из России некоторых иностранных алкогольных компаний локальные поставщики спиртного начали искать новые рынки для импорта. Так, в январе-сентябре этого года отгрузки французских коньяков сократились на 45%, зато грузинских выросли на 27%. Импорт рома из Пуэрто-Рико упал на 50%, Ямайки — на 25%, но на 40% увеличился из Индии.

Источник: РИА "Новости"

Это следует из данных Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомился RTVI.

Поставки тихих вин сократились практически из всех основных стран, откуда они ввозятся: на 10% из Испании, на 23% из Франции, на 20% из ЮАР и так далее. Нарастили объемы лишь Италия (на 8%) и Грузия (на 16%).

Найти альтернативные рынки российские импортеры пытаются и по другим категориям. Так, в сентябре группа Maxxium (поставляла виски Maker’s Mark, Jim Beam, джин Roku и другие) разослала контрагентам презентацию нового портфеля, ее копия есть у RTVI. В ней компания предлагала болгарский виски Black Ram, белорусскую водку Schmidt и другие напитки.

Несмотря на попытки импортеров найти новые рынки и производителей, импорт в целом практически по всем категориям сократился.

Так, поставки импортных вин упали на 8%, рома — на 20%, виски — на 60%, текилы — на 40%.

По многим категориям происходит активное замещение российскими брендами. Например, сразу ряд локальных алкогольных компаний выпустили или планируют выпустить собственный джин: импортер Luding Group — бренды Lockwood, Woodman, производитель «Алкогольная сибирская группа» (водка «Хаски», «Пять озер») — Broom, «Ладога» (водка «Царская») — Barrister. Аналогичная ситуация происходит в категории рома и виски.

По мнению гендиректора ЦИФРРА Вадима Дробиза, 90% потребителей не почувствуют ухода иностранных брендов и не заметят изменений в предложениях на полках магазинов, так как ориентируются в первую очередь на стоимость продукции, а не на бренд. Оставшиеся 10% продолжат потреблять то, к чему привыкли, находя возможность приобрести этот алкоголь, говорит Дробиз. «Продукция для узкого круга будет продолжать продаваться, но в узком кругу ресторанов», — говорит он.

В ноябре Минпромторг разрешил параллельный импорт спиртного. В список разрешенных к ввозу без согласия правообладателей продукции вошли бренды Jagermeister, Jameson, Johnie Walker, Absolut, Moet и другие.

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