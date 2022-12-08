В 2022 году вырос импорт в Россию индийского рома и грузинского коньяка

Это следует из данных Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомился RTVI.
Найти альтернативные рынки российские импортеры пытаются и по другим категориям. Так, в сентябре группа Maxxium (поставляла виски Maker’s Mark, Jim Beam, джин Roku и другие) разослала контрагентам презентацию нового портфеля, ее копия есть у RTVI. В ней компания предлагала болгарский виски Black Ram, белорусскую водку Schmidt и другие напитки.
Несмотря на попытки импортеров найти новые рынки и производителей, импорт в целом практически по всем категориям сократился.
По многим категориям происходит активное замещение российскими брендами. Например, сразу ряд локальных алкогольных компаний выпустили или планируют выпустить собственный джин: импортер Luding Group — бренды Lockwood, Woodman, производитель «Алкогольная сибирская группа» (водка «Хаски», «Пять озер») — Broom, «Ладога» (водка «Царская») — Barrister. Аналогичная ситуация происходит в категории рома и виски.
По мнению гендиректора ЦИФРРА Вадима Дробиза, 90% потребителей не почувствуют ухода иностранных брендов и не заметят изменений в предложениях на полках магазинов, так как ориентируются в первую очередь на стоимость продукции, а не на бренд. Оставшиеся 10% продолжат потреблять то, к чему привыкли, находя возможность приобрести этот алкоголь, говорит Дробиз. «Продукция для узкого круга будет продолжать продаваться, но в узком кругу ресторанов», — говорит он.
В ноябре Минпромторг разрешил параллельный импорт спиртного. В список разрешенных к ввозу без согласия правообладателей продукции вошли бренды Jagermeister, Jameson, Johnie Walker, Absolut, Moet и другие.