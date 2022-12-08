В The New York Times объявили первую за 40 лет круглосуточную забастовку

Забастовщики протестуют против длительного отсутствия нового соглашения между профсоюзом NewsGuild of New York и газетой по поводу повышения заработной платы и возможности работать удаленно. Предыдущий договор истек еще в марте 2021 года и с тех пор стороны не могут согласовать новый контракт. Профсоюз считает, что руководство газеты намеренно тянет время и не заключает «справедливый контракт».
Профсоюз объявил, что с полудня 8 декабря работу прекратят 1100 сотрудников.
На момент подготовки этого материала новости на сайте газеты — nytimes.com — обновлялись своевременно.
Заместитель главного редактора Клифф Леви ранее рассказал, что компания предложила повысить заработную плату сотрудникам газеты на 5,5% после заключения контракта с последующим повышением на 3% в 2023 и 2024 годах. Это больше, чем предусматривалось предыдущим соглашением — ежегодно плюс 2,2% к зарплате.
Сторонам удалось договориться, отмечает агентство, по пенсионному плану, кроме того, газета согласилась расширить льготы по лечению бесплодия. Но, по мнению профсоюза, этого недостаточно. Он добивается повышения зарплат на 10% сразу же после заключения нового соглашения, что должно компенсировать отсутствие индексации в последние два года.
Кроме того, профсоюз хочет, чтобы контракт гарантировал сотрудникам возможность работать удаленно некоторое время, если это позволяют их должность. Компания же хочет иметь право вызывать работников в офис на полный рабочий день: NYT потребовала, чтобы ее сотрудники находились в офисе три дня в неделю.
В последний раз более одного дня сотрудники газеты бастовали в 1981 году, уточняет агентство.