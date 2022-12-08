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17:49 (мск), источник: РБК

В The New York Times объявили первую за 40 лет круглосуточную забастовку

Сотни журналистов и других сотрудников газеты The New York Times начали в четверг, 8 декабре, начали первую за последние 40 лет 24-часовую забастовку, сообщает Associated Press.

Источник: AFP 2022

Забастовщики протестуют против длительного отсутствия нового соглашения между профсоюзом NewsGuild of New York и газетой по поводу повышения заработной платы и возможности работать удаленно. Предыдущий договор истек еще в марте 2021 года и с тех пор стороны не могут согласовать новый контракт. Профсоюз считает, что руководство газеты намеренно тянет время и не заключает «справедливый контракт».

Профсоюз объявил, что с полудня 8 декабря работу прекратят 1100 сотрудников.

На момент подготовки этого материала новости на сайте газеты — nytimes.com — обновлялись своевременно.

Заместитель главного редактора Клифф Леви ранее рассказал, что компания предложила повысить заработную плату сотрудникам газеты на 5,5% после заключения контракта с последующим повышением на 3% в 2023 и 2024 годах. Это больше, чем предусматривалось предыдущим соглашением — ежегодно плюс 2,2% к зарплате.

Сторонам удалось договориться, отмечает агентство, по пенсионному плану, кроме того, газета согласилась расширить льготы по лечению бесплодия. Но, по мнению профсоюза, этого недостаточно. Он добивается повышения зарплат на 10% сразу же после заключения нового соглашения, что должно компенсировать отсутствие индексации в последние два года.

Кроме того, профсоюз хочет, чтобы контракт гарантировал сотрудникам возможность работать удаленно некоторое время, если это позволяют их должность. Компания же хочет иметь право вызывать работников в офис на полный рабочий день: NYT потребовала, чтобы ее сотрудники находились в офисе три дня в неделю.

В последний раз более одного дня сотрудники газеты бастовали в 1981 году, уточняет агентство.

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