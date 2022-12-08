Международные резервы России за неделю увеличились на $3,8 млрд

«Объем международных резервов по состоянию на 2 декабря составил $571,3 млрд, увеличившись за неделю на $3,8 млрд, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.
Неделей ранее ЦБ сообщал, что международные резервы сократились на $1,3 млрд и составили $567,5 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
Глава ЕК уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Цифру в 300 млрд евро ранее называла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.