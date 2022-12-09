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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Запасы газа в подземных хранилищах ЕС опустились ниже 90 процентов

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Приход в Европу зимних температур заставляет ее активнее выкачивать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ), запасы в которых опустились ниже уровня в 90 процентов, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Источник: © РИА Новости

По итогам газовых суток 7 декабря (завершились в 8:00 мск 8 декабря) «подземки» Евросоюза опустили до 89,93 процента, потеряв за сутки 0,47 процентного пункта. Тем не менее заполненность хранилищ остается на высоком уровне, показатель почти на 11 процентный пункт выше среднего за последние пять лет, а темп отбора также находится в пределах нормы. Пока в среднем в декабре он составляет 0,39 процентного пункта, а в ноябре был 0,16 процентного пункта.

Наиболее активные темпы отбора за отчетные сутки наблюдались в Бельгии (1,49 процентного пункта), Франции (0,87 процентного пункта) и Словакии (0,78 процентного пункта).

Вместе с тем импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европе достиг в ноябре рекордного уровня как раз ко времени зимнего всплеска спроса, пишут аналитики Rystad Energy. Франция, Испания и Великобритания импортировали около половины ноябрьского объема.

«Температуры в Европе продолжали снижаться в первую неделю декабря, в результате чего отбор газа их хранилищ в среднем за неделю достиг примерно 470 миллионов кубометров в сутки. Импорт СПГ достиг рекордного месячного максимума в 11,4 миллиона тонн (в ноябре. — Прим. ред.)», — пишут аналитики компании в своем обзоре.

«Поскольку температура воздуха продолжит снижаться на этой неделе, мы ожидаем, что отбор газа из ПХГ ЕС будет находиться в диапазоне 300−500 миллионов кубометров в сутки. Газовый рынок будет поддерживаться высокими объемами импорта СПГ, поставками трубопроводного газа из Норвегии и стабильными поставками из Африки и Азербайджана», — также отмечают они.

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