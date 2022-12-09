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14:39 (мск), источник: РБК

Стоимость российской нефти Urals упала после введения потолка цен

По словам эксперта Argus, снижение цены связано скорее с потерей европейских покупателей, чем с потолком цен. Urals торговалась по $43,73 за баррель, потолок ограничивает цену на российскую нефть $60.

Источник: Reuters

Цена на российскую нефть сорта Urals торговалась на уровне $43,73 за баррель, свидетельствуют данные Argus Media за 7 декабря, которые приводит Bloomberg.

Агентство отмечает, что после потери Россией европейского рынка покупателями Urals остались в первую очередь Китай и Индия, поэтому цена на российскую нефть должна быть снижена, чтобы конкурировать с более традиционными для Азии поставщиками.

Нефть сорта ESPO, которая поступает на азиатские рынки из восточной Сибири, торговалась на уровне $68,72 за баррель, показали данные Argus. Brent 8 декабря стоила $78,50 за баррель.

Brent от TradingView

По словам Майкла Кэролана, отвечающего в Argus за мониторинг в Европе, Африке и на Ближнем Востоке (регион EMEA), в большей степени фактором, повлиявшим на снижение цены Urals, стала потеря европейского рынка, а не введение потолка цен. «У Urals нет покупателей поблизости, поэтому цены должны быть такими, чтобы привлечь заказчиков издалека», — пояснил он.

В конце ноября стоимость Urals опускалась ниже $52 за баррель. С 5 декабря начал действовать потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, введенный странами G7 и ЕС. В тот же день начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки сырой нефти из России, а эмбарго на нефтепродукты вступит в силу 5 февраля. Запрет введен на морские поставки, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети нужного им сырья. Берлин и Варшава сами решили отказаться от любых форм поставок из России. Москва заявила, что не примет потолок цен на свои ресурсы и не будет поставлять их покупателям, которые будут его соблюдать. Россия готовит ответные меры, как отмечали в Кремле, их проработка находится на завершающей стадии.

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