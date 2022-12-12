Выбраны самые забавные снимки дикой природы На первом месте - неуклюжий львенок
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Популярное за сутки
В район Артемовска прибыло много медиков ВСУ, сообщили в ЛНР
Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает опасная погода
Азербайджан направил России ноту из-за инцидента в Карабахе
Минздрав посоветовал врачам отказаться от «провокативных фраз»
Криштиану Роналду высказался о вылете Португалии с ЧМ-2022
Главное
Спецоперация на Украине
12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Минфина США заявила о работающем потолке цен на нефть

Потолок цен на российскую нефть с поставками по морю работает так, как и было задумано, своих целей он достигает. Таким образом действие новых ограничений в интервью телеканалу CBS прокомментировала министр финансов США Джанет Йеллен.

Источник: Reuters

«Пока все хорошо», — подчеркнула она. По ее словам, основными задачами потолка было снижение нефтяных доходов Москвы, что должно повлиять на ее желание продолжать боевые действия на Украине, и сохранение мировых цен на сырье в «умеренном диапазоне». В первую неделю работы в новых условиях обе цели выполняются.

При этом Йеллен отметила, что российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок, потому что страна остается значимым поставщиком энергоресурсов.

Страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения вступили в силу с 5 декабря. Спустя три дня к ним присоединилась Норвегия.

Российские власти в последние месяцы неоднократно указывали, что ответят на потолок цен максимально жестко и откажутся продавать нефть в страны, которые поддержали его. По состоянию на 12 декабря в Москве пока не предприняли каких-либо действий против участников соглашения. Пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков указывал, что варианты ответа готовятся и обсуждаются, но о выбранном способе давления станет известно позднее.

В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью Первому каналу раскрыл, что ответные действия будут введены указом Путина. Однако пока предложения правительства еще не поступили на рассмотрение в администрацию президента.

На этом фоне стоимость российской нефти с отгрузкой в Приморске (Ленинградская область) упала ниже 45 долларов за баррель. В свою очередь котировки эталонного сорта Brent удерживаются на уровне 75 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков назвал невыполнение Минских соглашений предтечей спецоперации
Президент Чехии признался в ошибочном мнении о Путине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефтьсанкции