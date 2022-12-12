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21:19 (мск), источник: ТАСС

В МВФ заявили о резком снижении совокупного долга всех стран

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Уровень общего долга всех стран, в который входят государственные и частные задолженности, составил в прошлом году $235 трлн, достигнув 247% мирового ВВП. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Источник: Reuters

В документе отмечается, что специалисты зафиксировали крупнейшее за 70 лет снижение данного показателя в 2021 году после достижения им рекордного уровня в 2020 году из-за последствий распространения COVID-19. Однако в целом уровень государственных и частных задолженностей в мире остается значительно выше, чем до начала пандемии.

Так, уровень общего государственного и частного долга снизился на 10 процентных пунктов до 247% мирового ВВП в 2021 году со своего пика в 257% в 2020 году.

Для сравнения до начала мирового финансового кризиса в 2007 году показатель составлял 195% ВВП. В долларовом выражении, отмечают в фонде, глобальный долг продолжал расти, хотя и гораздо медленнее, достигнув в прошлом году рекордного уровня в $235 трлн.

При этом общий частный долг, включающий обязательства нефинансовых корпораций и домохозяйств, сократился на шесть процентных пунктов до 153% мирового ВВП. В свою очередь сокращение общего государственного суверенного долга на четыре процентных пункта, до 96% ВВП, стало крупнейшим за последние десятилетия, отметили специалисты.

В МВФ пояснили, что такие необычные колебания коэффициентов задолженности были вызваны экономическим подъемом, а также стремительным ростом инфляции.

Динамика долговых показателей сильно различалась в разных группах стран. Так, наибольшее снижение задолженности наблюдалось в государствах с развитой экономикой: в прошлом году государственный и частный долг снизился на 5% от ВВП. За ними последовали аналогичные результаты на развивающихся рынках, за исключением Китая. Однако в странах с низким уровнем дохода коэффициент общей задолженности в 2021 году продолжал расти, что было обусловлено ростом частного долга, при этом общая задолженность достигла 88% ВВП.

У фонда растут опасения относительно способности стран с низким и средним уровнем дохода выплачивать свои долги: по оценкам, 25% стран с формирующимся рынком и более 60% стран с низким уровнем дохода находятся в состоянии долгового кризиса или близки к нему.

Директор департамента фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар подчеркнул, что странам будет все труднее справляться с высоким уровнем долга, если состояние мировой экономики продолжит ухудшаться, а стоимость обслуживания долга еще больше возрастет.

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