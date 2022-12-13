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Спецоперация на Украине
03:34 (мск), источник: РБК

Bloomberg сообщил о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, пишет Bloomberg. К примеру, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что остаться без российского газа навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным». ЕС может не вернуться к долгосрочным контрактам с Россией, но если блок хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему понадобится немного дешевого газа из России, пишет агентство.

Источник: РИА "Новости"

«Для многих немецких политиков цены имеют значение. Сейчас Берлин платит €140 ($180) за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — отмечает агентство.

Автор издания допустил, что реалии географии и рынков могут превзойти даже самых решительных политиков, которые заверяют, что не вернутся к российскому газу.

До начала спецоперации на Украину Москва поставляла Европе около 40% потребляемого ею газа. «Энергетический мост», строившийся десятилетиями, выдержал холодную войну, распад СССР и либерализацию европейских энергетических рынков, отмечает агентство. Однако после начала спецоперации доля российского газа начала значительно снижаться.

Международное энергетическое агентство (МЭА) смоделировало сценарий, согласно которому поставки российского газа в Европу сократятся до минимума к 2025 году и до нуля к 2028 году за счет увеличения импорта СПГ и увеличения производства на солнечных и ветряных электростанциях. МЭА полагает, что разрыв российско-европейской торговли газом будет «постоянным».

Bloomberg отмечает, что если это произойдет, то это будет иметь значение не только для европейских энергетических рынков и их промышленности, но и для будущего инвестиций в газ в странах от Катара до Мозамбика и США.

Европа может никогда не вернуться к прежним долгосрочным контрактам с Россией, но если она хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей понадобится немного дешевого газа. «И для Европы нет более дешевого газа, чем российский», — отмечает автор статьи.

По его мнению, в будущем Киев может настоять на том, чтобы ЕС покупал российский газ, который доставляется по трубопроводам через территорию Украины.

Внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на российский газ, состоится 13 декабря.

Согласно предложению Еврокомиссии, ограничение вступает в силу в случае, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м), а разница с ценой на сжиженный природный газ — больше €58 (около $616 за 1 тыс. куб. м).

Президент России Владимир Путин пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам.

Следите за развитием темыПоставки газа и нефти в Европу
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