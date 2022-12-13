Bloomberg сообщил о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

«Для многих немецких политиков цены имеют значение. Сейчас Берлин платит €140 ($180) за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — отмечает агентство.
До начала спецоперации на Украину Москва поставляла Европе около 40% потребляемого ею газа. «Энергетический мост», строившийся десятилетиями, выдержал холодную войну, распад СССР и либерализацию европейских энергетических рынков, отмечает агентство. Однако после начала спецоперации доля российского газа начала значительно снижаться.
Международное энергетическое агентство (МЭА) смоделировало сценарий, согласно которому поставки российского газа в Европу сократятся до минимума к 2025 году и до нуля к 2028 году за счет увеличения импорта СПГ и увеличения производства на солнечных и ветряных электростанциях. МЭА полагает, что разрыв российско-европейской торговли газом будет «постоянным».
Bloomberg отмечает, что если это произойдет, то это будет иметь значение не только для европейских энергетических рынков и их промышленности, но и для будущего инвестиций в газ в странах от Катара до Мозамбика и США.
Европа может никогда не вернуться к прежним долгосрочным контрактам с Россией, но если она хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей понадобится немного дешевого газа. «И для Европы нет более дешевого газа, чем российский», — отмечает автор статьи.
Внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на российский газ, состоится 13 декабря.
Согласно предложению Еврокомиссии, ограничение вступает в силу в случае, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м), а разница с ценой на сжиженный природный газ — больше €58 (около $616 за 1 тыс. куб. м).
Президент России Владимир Путин пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам.