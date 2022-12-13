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17:55 (мск), источник: Газета.Ру

Курс евро на Мосбирже впервые с 30 мая превысил 67 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов впервые с 30 мая превысил 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ЦБ: $ 63.2120   +0.44 € 66.7017   +0.43 ММВБ: $ 62.9750   +0.17 € 67.0600   +0.69
Источник: Reuters

По состоянию на 17:00 курс валюты достиг 67,015 ₽, а к 17:02 этот показатель вырос до 67,12 ₽ (+1,21%).

Курс доллара при этом составил 63,12 ₽ (+0,51%).

Эксперты рынка прогнозируют, что в декабре курс доллара может усилиться до 65 рублей из-за цен на нефть и геополитической обстановки в мире. Они предполагают, что за декабрь рубль может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Сохранить его на уровне 59−60 за доллар могут лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций, отметили эксперты.

30 ноября член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин заявил, что колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета. По его словам, особо серьезных колебаний российской валюты в декабре не будет, так как на отечественном валютном рынке есть достаточно много валюты.

Виолетта Ханенева

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