17:55 (мск), источник: Газета.Ру
Курс евро на Мосбирже впервые с 30 мая превысил 67 рублей
Курс евро в ходе валютных торгов впервые с 30 мая превысил 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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По состоянию на 17:00 курс валюты достиг 67,015 ₽, а к 17:02 этот показатель вырос до 67,12 ₽ (+1,21%).
Курс доллара при этом составил 63,12 ₽ (+0,51%).
Эксперты рынка прогнозируют, что в декабре курс доллара может усилиться до 65 рублей из-за цен на нефть и геополитической обстановки в мире. Они предполагают, что за декабрь рубль может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Сохранить его на уровне 59−60 за доллар могут лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций, отметили эксперты.
30 ноября член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин заявил, что колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета. По его словам, особо серьезных колебаний российской валюты в декабре не будет, так как на отечественном валютном рынке есть достаточно много валюты.
Виолетта Ханенева