Банки выступили против передачи в госбазу всей биометрии клиентов

В первую очередь, банки предлагают восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными — сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т. д.
Летом 2022 года Госдума (ГД) приняла норму, согласно которой банки могут передавать всю эту информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 года. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, эта норма тоже присутствует.
Однако, такие действия подрывают доверие россиян к биометрическим системам, считают в НСФР. И поэтому в документе, переданном в ГД, предложили при втором чтении закона запретить передачу слепков лица и голоса из кредитных организаций в ЕБС без предварительного согласия клиентов.
В частности, проектируемые в настоящее время требования Минцифры допускают использование разных по качеству данных.
Например монохромных фотографий в 8-битовом цветовом пространстве (проще говоря — черно-белых фото в плохом разрешении), что в 65 тыс. раз ухудшает цветопередачу образца изображения относительно действующих стандартных требований ЕБС. Это может привести к снижению качества распознавания при работе с системой.
Законопроект формально предусматривает передачу в ЕБС вообще любых биометрических сведений. Например, записи телефонных разговоров клиентов с колл-центрами или отпечатков вен ладони, которые используются для доступа в индивидуальную банковскую ячейку, подчеркивается в письме НСФР в Госдуму.