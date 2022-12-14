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22:35 (мск), источник: Коммерсантъ

ФРС США повысила ключевую ставку до 4,25−4,50%

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25−4,50%. Также ФРС улучшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 0,5% (ранее прогнозировалось 0,2%), прогнозы роста ВВП страны на 2023 и 2024 годы ухудшены до 0,5% и 1,6% с 1,2% и 1,7% соответственно.

Источник: Reuters

Соответствующее решение принял Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС. В целях поддержки максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25−4,50%.

«Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики, которая является достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%», — сообщает ФРС.

При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события. «Кроме того, комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае», — сообщает ФРС.

Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства, также отмечает ФРС. «В последние месяцы наблюдался значительный рост числа рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, повышением цен на продовольствие и энергоносители и более широким ценовым давлением», — говорится в сообщении ФРС.

По итогам ноябрьского заседания довела ставку до диапазона 3,75−4,00% годовых, шаг увеличения составил 0,75 п.п. — это было четвертое подобное повышение ставки подряд.

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Мария Федотова

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