15:37 (мск), источник: Ведомости.Город
Новогодний туризм в Москве. Сколько тратят путешественники из регионов и других стран
Средние затраты российского туриста на одну поездку составляют 30 500 рублей.
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Москва отказалась от масштабных торжеств, концертов и салютов на новогодние праздники. Такое решение поддержали сами жители города на портале «Активный гражданин». Несмотря на это, атмосфера зимней сказки сохранится — в городе пройдут традиционные ярмарки, а улицы украсят в новогодних тонах. Туристы, как российские, так и зарубежные смогут ощутить весь шарм столичного Нового года. Впрочем, такой сценарий выгоден экономически, прежде всего московским предпринимателям. Сколько зарабатывал город на прошлых новогодних праздниках, каким ожидается турпоток и в чем главная проблема Москвы, как туристического центра России — в нашем материале.
Две трети россиян планируют отмечать новогодние праздники в своей стране. При этом интерес к путешествиям именно в столичный регион обогнал в этом году показатели доковидного времени.
Так, число желающих посетить Москву в период январских праздников увеличилось в среднем на 15−25%, если сравнивать с 2019 годом.
Об этом «Ведомости. Городу» рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Активнее всего сейчас покупают туры, в стоимость которых включены новогодние елки — почти 70% бронируемых поездок приходится на туристов с детьми. Если оглядываться на прошлый год, то средние затраты российского туриста на одну поездку составляли 30 500 рублей.
Большинство туров на первую неделю праздничных каникул уже распроданы. Речь идет о временном промежутке — от 31 до 6 числа. То есть сам Новый год и ближайшие пять праздничных дней раскупили очень быстро. А вот дни перед самой рабочей неделей — 7, 8 и 9 числа — туристы не очень жалуют. И, как следствие, уже который год подряд спрос на эти даты очень низкий.
В 2021 году столицу посетили 1,9 млн человек. Из них 0,8 млн оставались на продолжительный срок, в среднем до 4 дней. Уровень загрузки гостиниц составил 50−68%. Всего в них разместилось 380 000 гостей. Еще 1,1 млн человек совершали кратковременную поездку в город без ночевки.
Как рассказал руководитель центра стратегических разработок союза «Туризма и гостеприимства» Роман Еремян, в предновогодний период туроператоры традиционно наблюдают дополнительный взлет доходов коллективных средств размещения, которые являются индикаторами спроса на профильном рынке.
«Эта тенденция наблюдается в Сочи, в пригородных курортных отелях рядом с городами-миллионниками. Прежде всего, речь идет о Москве и Подмосковье, так как столица продолжает оставаться крупнейшим рынком потребления туристических услуг в РФ. А также Санкт-Петербург и Ленинградская область», — уточнил представитель отрасли.
В прошлому году доходы столичного бизнеса на новогодние праздники составили 56 млрд рублей, львиная доля из которых пришлась на прогулочные зоны, ярмарки и фестивали, такие как «Путешествие в Рождество». В этом году фестиваль пройдет с 23 декабря по 8 января. На новогодних ярмарках можно будет попробовать национальные блюда из разных уголков страны, приобрести изделия народного ремесла и региональные продукты в качестве новогодних подарков. Рестораторы также подготовят специальное меню для гостей.
По данным столичных властей, в период новогодних праздников доля продаж сувениров и предметов народного ремесла возрастала до 96%, а произведений искусства — на 56%. Росла выручка и у продуктовых магазинов и сферы услуг — на 29%. Отметим, что в прошлом году в праздничных мероприятиях приняли участие более 11 млн москвичей и гостей столицы.
Увеличивали выручку в период новогодних праздников и московские заведения общепита. Об этом «Ведомости. Городу» рассказал основатель ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. «Прибыль поднимается раза в полтора за счет банкетов, постоянного прихода гостей. Все зависит от того, насколько ресторан забит и где он находится. Если он традиционно забит на 100%, то доход даже чуть уменьшается, потому что новогодние компании сидят долго, посадка длится дольше», — отметил Миронов.
Он также оценил решение не отменять новогодние праздники в столице. В ином случае, московский бизнес оказался бы в убытке в январе. «Это нужные мероприятия, которые позволяют приехать в Москву большому количеству туристов. Для Москвы январь — традиционно мертвый месяц. В январе у ресторанов огромные убытки. Многие уезжают на дачи, многие — в условный Таиланд. И эти январские убытки обычно компенсируются концом декабря на новогодние праздники», — добавил Миронов.
При этом, согласно данным Комитета по туризму города Москвы, лишь 15% безналичных трат на новогодние праздники приходятся на рестораны и кафе.
Самой большой статьей расходов в прошлые годы был шоппинг в торговых центрах (38%), на втором месте идут покупки в продуктовых магазинах, аптеках, а также посещение предприятий сферы услуг (28%). На сферу развлечений приходится 9% трат.
Вклад в новогодние доходы города вносят и зарубежные туристы. Комитет по туризму города Москвы отмечает стабильный интерес к поездкам в столицу России со стороны туристов из Турции, ОАЭ, Индии и Ирана. В сентябре 2022 года были проведены ознакомительные поездки для представителей туриндустрии из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Они высоко оценили уровень туристического потенциала Москвы.
Стоит отметить, что большинство восточных туристов путешествует группами, в том числе семьями. Суммы, которые они тратят, зачастую превышают расходы российских путешественников. Как сообщает британское исследовательское агентство Euromonitor International, в 2021 году средняя величина трат на поездку в Россию одного туриста из Саудовской Аравии составила $1067 долларов, из Катара — $2000 долларов, из ОАЭ — $2286. Средний чек делового иностранного туриста примерно вдвое выше, чем у российского. По данным агентства, около 40% корпоративных туристов, побывавших в России в деловой поездке, впоследствии приезжают сюда с семьей или друзьями. Это подтверждают и данные за 2021 год, согласно которым деловые поездки составили менее четверти всего въездного турпотока в Россию.
Прежде всего, иностранных туристов привлекает традиция празднования Нового года в столице, которая приближена к европейской, но более масштабна, благодаря фестивалям, ярмаркам и развлечениям, отмечают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский подтверждает рост количества туристов из Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Армении в 2022 году. По его словам, вскоре возобновятся контакты с туроператорами Китая, что также привлечет новых иностранных туристов в Москву. «Например, турпоток из Узбекистана за первые три квартала этого года составил 1,5 млн туристов. В то время как в 2020 году число приезжих из этой страны едва достигло 720 000 человек. А в 2021 году — 1,4 млн», — отметил Уманский.
Спикер подчеркнул, что это является признаком положительной динамики — въездной туризм продолжает развиваться, но теперь он ориентирован больше на восточные страны.
Несмотря на позитивные тенденции, столица испытывает проблемы трансформации из центра делового туризма в точку привлечения путешественников. Об этом «Ведомости. Городу» рассказал руководитель центра стратегических разработок союза «Туризма и гостеприимства» Роман Еремян. По его словам, в последние три года, учитывая статистику и квартальные отчеты, Москва находится в «минусе» по уровню доходов именно в туристическом сегменте.
«Дело в том, что для мегаполиса главными факторами, влияющими на развитие отрасли, выступали деловой и въездной туризм. Чтобы исправить ситуацию, представители туристической отрасли и власти города сегодня пытаются сместить акценты. То есть превратить Москву из делового и туристического центра в зону событийного и развлекательного туризма, который в том числе заинтересует иностранцев», — подчеркнул Еремян.
Эксперт также отметил, что иногда столичный регион не всегда по своей ценовой политике лоялен в отношении к туристам из российских регионов, учитывая то обстоятельство, что самая платежеспособная категория граждан проживает в столице. Но вряд ли кто-то из москвичей будет заселяться в отели, заметил спикер.