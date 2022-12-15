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18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

VK запустил программу поддержки предпринимателей — индекс качества

Чем выше его значение — тем больше преимуществ.

VK запустили новый инструмент для развития бизнеса. Программа мотивации и обучения в интерактивной и понятной форме поможет предпринимателям улучшить сообщество «ВКонтакте».

Полная ли информация о компании указана на странице? Активно ли бизнес публикует контент? Есть ли у сообщества верификация? Эти и другие параметры будут учитываться по шкале от 0 до 5. Повысить индекс можно, выполняя задания в настройках сообщества, которые учитывают параметры из трех групп: модерация, лояльность покупателей и наполнение страницы бизнеса.

При достижении новой оценки, предпринимателям открываются дополнительные бонусы: скидки на продвижение, доступ к приоритетной поддержке, помощь специалиста в настройке рекламы и другие. На оценку влияют разные показатели: от информации о продавце до наличия корректно оформленной карточки товаров. Больше выполненных заданий — выше балл.

Индекс качества обновляется раз в сутки. Сейчас его видят только руководители сообщества. Оценка отображается на главной странице под обложкой и названием сообщества.

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