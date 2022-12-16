13:50 (мск), источник: © РИА Новости
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Центральный банк сохранил ключевую ставку неизменной второй раз подряд, говорится в заявлении регулятора.
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«Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых», — указано в пресс-релизе.
Банк России снизил ключевую ставку до этого показателя в сентябре.
В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, поскольку, по их мнению, ЦБ решил занять выжидательную позицию в среднесрочной перспективе.
«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится и заявлении.
В начале года ключевая ставка находилась на уровне 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ее сразу до 20 процентов. Это позволило стабилизировать ситуацию с вкладами и предотвратить инфляционную спираль. Уже в конце апреля регулятор снизил показатель до 14 процентов, а затем постепенно довел его до восьми процентов годовых.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.