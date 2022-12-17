Главы трех регионов заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»

Губернаторы крупнейших регионов — производителей зерна направили президенту России Владимиру Путину письмо с предложением ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». Об этом рассказывается в вышедшем на «России 1» документальном фильме «Зерно» Андрея Кондрашова.
В письме губернаторы предлагают законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса, прежде всего занимающихся экспортом зерна, на уровне 20%, а также обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.
Источник РБК на зерновом рынке подтвердил содержание письма, где, в частности, указано, что зарубежные трейдеры сейчас выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей в России и еще около 40% при отгрузке в портах. «Это приводит к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета», — пересказал содержание документа источник РБК, отметив, что резолюция президента Владимира Путина на письме содержит указание в целом поддержать инициативу глав регионов, при этом решение должно исключить риски негативного влияния на отрасль и не задевать законные интересы добросовестных иностранных инвесторов.
В 2022 году Россия соберет новый рекордный урожай зерна в своей истории — около 150 млн т, сообщал еще в конце сентября Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. По данным Минсельхоза, по состоянию на 14 декабря сбор зерна в России превысил 159 млн т в бункерном весе (то есть до очистки и просушки), в чистом весе он может составить около 150 млн т.
Экспорт в этом сезоне также ожидается рекордный. По итогам сельхозгода (длится с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го) экспорт может быть доведен до 50 млн т, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Кто крупнейшие экспортеры российского зерна
По оценкам аналитиков, более 70% отгрузок российского зерна на экспорт приходится на долю десяти зерновых трейдеров.
В первой половине прошлого экспортного сезона 2021/22 года десять крупнейших экспортеров отгрузили на экспорт 17,63 млн т российского зерна — на их долю пришлось 72% поставок (без учета стран Евразийского экономического союза), следует из данных аналитического центра «Русагротранса».
Первым в рейтинге крупнейших экспортеров был торговый дом «Риф» Петра Ходыкина. Вторую строчку заняла «Деметра Трейдинг» (входит в «Деметра-Холдинг» группы ВТБ, Marathon Group и «Агроновы»). На третьем месте был «Астон» Вадима Викулова. Четвертую и пятую строчку заняли международный трейдер Viterra (бывшая Glencore Agriculture) и Объединенная зерновая компания (ОЗК). Из международных трейдеров в десятку крупнейших входили также Cargill, Louis Dreyfus и сингапурский трейдер Outspan International Ltd.
Что говорят губернаторы о «теневой цепи»
«Мы не понимаем, кто сегодня эти трейдеры, которые скупают эту пшеницу, скупают по той цене, по какой они считают нужным ее купить. Я считаю, стратегическое сырье или стратегический ресурс, — конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству. А почему бы и нет? Ведь сегодня иностранные компании, которые тоже стоят в том числе за этими трейдерами, им выгодно потихонечку, в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом ее продать в страны Азии и Африки, потому что и там тоже мы ее видим. Стратегический ресурс — пшеница — по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках вот этих самых иностранных компаний. И я уверен, то же самое и в Ростовской области, и в Ставропольском крае то же самое», — говорит глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
С ним соглашается губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Это просто выкачивание из нашего сельского хозяйства денег. 70% нашего урожая торгуется иностранными компаниями, а мы, Ставропольский край, — 15% от всего российского экспорта зерна. Получается, только на примере Ставропольского края, грубо говоря, 9% российского экспорта — это уже мировые компании. Конечно же, и прибыль остается у них. Потому что они у нас покупают здесь, а торгуют-то на бирже. Ну, грубо говоря, я им сейчас продам по 14 тыс., а они продадут по $450», — говорит глава Ставрополья.
«Те, кто хочет работать, должны быть в России, здесь, и их количество не должно превышать 20%. Мы считаем нужным, чтобы именно здесь государственное регулирование присутствовало или участие присутствовало», — считает глава Ростовской области Василий Голубев.
В фильме рассказывается, что ряд стран, в том числе Азербайджан, Иран, Турция и Египет, критически зависимы от российской пшеницы. При этом отечественное зерно они покупают у западных трейдеров, которые «знают, что продовольствие — политический рычаг». Главы регионов не называют конкретные компании, но в фильме, в частности, упоминаются Glencore и Louis Dreyfus.
Глава Краснодарского края считает, что в сложившейся ситуации «и маржа, и политика» оказываются в одних руках и необходимо сделать так, чтобы «они были в российских руках». «Мы обратились к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, чтобы все-таки прекратить эту теневую составляющую экспорта пшеницы — и кубанской пшеницы, и в целом российской пшеницы», — добавил Кондратьев.
Кто еще просил ограничить работу иностранцев с зерном
В конце ноября крупный российский производитель удобрений «Уралхим» обратился с письмом к Владимиру Путину, в котором сообщил, что готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из России, писал «Коммерсантъ». Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев сообщал президенту, что в 2023-м Cargill и Viterra якобы намерены прекратить работу в России. Он просил поддержать предложение компании и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать «Уралхиму» разрешения. Президент с этим предложением согласился и поручил правительству его проработать, указывал «Коммерсантъ». Впрочем, Viterra и Cargill опровергли, что намерены прекратить работу в России. В «Уралхиме» от комментариев отказались.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале декабря заверял, что Россия не будет изгонять со своего рынка зарубежные зернотрейдерские компании. Ранее, в сентябре, агентство Reuters сообщало, что глава ВТБ Андрей Костин также написал письмо Владимиру Путину с предложением запретить закупки зерна и масличных в России компаниями, связанными с недружественными государствами. Также глава ВТБ предложил запретить таким компаниям владеть российскими фирмами, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна. Как пояснял Костин в письме, с которым ознакомился Reuters, экспортерам из недружественных стран принадлежит около 15% перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительную прибыль от торговли российским зерном.