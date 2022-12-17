В Саранске запустили таблеточный цех для производства лекарств

«Дорогие друзья, рад приветствовать вас на церемонии открытия нового цеха производственной площадки завода “Биохимик”. Хотел бы выразить уверенность, что включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей позволит нам стать более уверенными и станет залогом развития в целом здравоохранения и фармацевтической отрасли в частности в РФ», — сказал в видеообращении по случаю церемонии открытия цеха министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Это одно из самых современных производств в Европе, где вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи. Производство оснащено самыми современными технологиями, в том числе для изготовления многослойных и сложнокомпонентных таблеток, производимых в условиях фоточувствительности и нулевой влажности. Запланировано производство стратегически важных препаратов, в том числе на случай прекращения поставок иностранных фармацевтических компаний, согласно заданию Министерства торговли и промышленности РФ и Министерства здравоохранения РФ», — сообщили в пресс-службе.
Мощность производства — 1 млрд таблеток в год. Инвестиции в проект составили более 1,8 млрд рублей.
Фармацевтическая компания «Промомед» создана в 2005 году, занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов. «Биохимик» входит в ГК «Промомед», расположен в Саранске.