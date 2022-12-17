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12:55 (мск), источник: ТАСС

В Саранске запустили таблеточный цех для производства лекарств

ТАСС, 17 декабря. Новый таблеточный цех мощностью 1 млрд таблеток в год, где в том числе планируется выпуск лекарств от ВИЧ, запустили в субботу в Саранске на заводе «Биохимик» (ГК «Промомед»). Инвестиции в проект превысили 1,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе «Биохимика».

Источник: Reuters

«Дорогие друзья, рад приветствовать вас на церемонии открытия нового цеха производственной площадки завода “Биохимик”. Хотел бы выразить уверенность, что включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей позволит нам стать более уверенными и станет залогом развития в целом здравоохранения и фармацевтической отрасли в частности в РФ», — сказал в видеообращении по случаю церемонии открытия цеха министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По данным пресс-службы, в цехе будут выпускаться противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепаропротекторные препараты, препараты от ВИЧ, а также в ближайшее время будет налажено производство препаратов в форме саше.

«Это одно из самых современных производств в Европе, где вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи. Производство оснащено самыми современными технологиями, в том числе для изготовления многослойных и сложнокомпонентных таблеток, производимых в условиях фоточувствительности и нулевой влажности. Запланировано производство стратегически важных препаратов, в том числе на случай прекращения поставок иностранных фармацевтических компаний, согласно заданию Министерства торговли и промышленности РФ и Министерства здравоохранения РФ», — сообщили в пресс-службе.

Мощность производства — 1 млрд таблеток в год. Инвестиции в проект составили более 1,8 млрд рублей.

Фармацевтическая компания «Промомед» создана в 2005 году, занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов. «Биохимик» входит в ГК «Промомед», расположен в Саранске.

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