Как в России увеличивается заболеваемость свиным гриппом Нынешний всплеск эксперты объясняют «принципом иммунного долга» после антиковидных мер
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Под Волгоградом упали металлические обломки неизвестного объекта
Россиянам рассказали об опасностях утечек данных новой волны
Половина россиян поддержали постепенный запрет продажи сигарет
Военные РФ массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ
Песков опроверг сообщения СМИ о приказе ликвидировать Зеленского
Главное
Спецоперация на Украине
16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии запустили первый плавучий терминал для приема СПГ

Первый в ФРГ терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) запустили в городе Вильгельмсхафен в субботу, 17 декабря. В торжественной церемонии открытия приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики и энергетики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, передает ТАСС.

Источник: AFP 2022

По словам главы правительства Германии, открытие плавучего СПГ-терминала является важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. Политик подчеркнул, что власти ФРГ сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.

При этом Шольц отметил, что в будущем в стране хотят создать большое количество аналогичных терминалов. Так, строительство уже запланировано в Лубмине, Брунсбюттеле и Штаде. «В этом отношении это хороший день для нашей страны и хороший знак для всего мира, что экономика Германии сможет оставаться сильной», — добавил канцлер.

Ранее в декабре стало известно, что планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва из-за метеоусловий. Так, погода может вынудить отложить ввод в эксплуатацию некоторых проектов, которые планировалось запустить до конца 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
России предрекли новую эпидемию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта