В Германии запустили первый плавучий терминал для приема СПГ

По словам главы правительства Германии, открытие плавучего СПГ-терминала является важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. Политик подчеркнул, что власти ФРГ сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.
При этом Шольц отметил, что в будущем в стране хотят создать большое количество аналогичных терминалов. Так, строительство уже запланировано в Лубмине, Брунсбюттеле и Штаде. «В этом отношении это хороший день для нашей страны и хороший знак для всего мира, что экономика Германии сможет оставаться сильной», — добавил канцлер.
Ранее в декабре стало известно, что планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва из-за метеоусловий. Так, погода может вынудить отложить ввод в эксплуатацию некоторых проектов, которые планировалось запустить до конца 2022 года.