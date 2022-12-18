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20:05 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: потери Европы из-за отказа от российского газа достигли $1 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Отказ от российского газа в свете ситуации вокруг Украины уже стоил Европе порядка $1 трлн, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

Источник: AP 2022

По его данным, такая сумма получается из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. При этом, как прогнозирует агентство, это только начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия. После зимнего периода газовые хранилища опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно.

По оценке агентства, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов. «Гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась», — приводит Bloomberg слова аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, который добавил, что выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев.

Аналитики Bloomberg считают, что если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до €210 за МВт·ч, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.

Ранее на этой неделе министры энергетики стран ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать введение потолка цен на газ и решили продолжить обсуждение этого вопроса 19 декабря.

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