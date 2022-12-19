Как в России увеличивается заболеваемость свиным гриппом Нынешний всплеск эксперты объясняют «принципом иммунного долга» после антиковидных мер
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
Популярное за сутки
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине С-300
Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина
Скидки на новостройки достигли максимума
В Молдавии рассказали о достижении независимости от газа из РФ
ФРГ не поддерживает прекращение огня на Украине на условиях РФ
Главное
Спецоперация на Украине
06:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Европа опередила Азию по импорту российского СПГ

Россия увеличила общий экспорт сжиженного газа в январе — ноябре 2022 года на 9 процентов в годовом выражении до 40 миллиардов кубометров, При этом поставки газа в Европу из России с начала года уже превысили поставки в Азию. Из стран (Евросоюза) ЕС резко увеличились поставки в Бельгию, Францию и Испанию.

Источник: Reuters

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России).

Из исследования следует, что по поставкам газа из России с начала года Европа опередила Азию. Согласно расчетам, экспорт в Европу (в том числе в Великобританию и Турцию) вырос за 11 месяцев на 22 процента до 20 миллиардов кубометров.

Из стран (Евросоюза) ЕС резко увеличились поставки в Бельгию — на 110 процентов примерно до 5 миллиардов кубометров, Францию — более чем на 50 процентов до 7,3 миллиарда кубометров и Испанию — более чем на 40 процентов до 4,5 миллиарда кубометров. Также в январе — ноябре Россия возобновила поставки СПГ в Турцию, Италию и Грецию, экспортировав в эти страны около 400 миллионов кубометров. В прошлом году экспорта по этим направлениям не было.

Однако не все страны региона увеличили закупки российского СПГ. Экспорт из России в Нидерланды, по данным аналитиков, снизился на 12 процентов почти до 2,3 миллиарда кубометров, в Великобританию — более чем на 80 процентов до 400 миллионов кубометров (поставки прекратились в марте — апреле), в Литву — на 74 процента до менее чем 100 миллионов кубометров (поставки приостановились с августа).

Из числа стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) за 11 месяцев увеличили импорт СПГ из России Китай — примерно на 30 процентов до 6,5 миллиарда кубометров и Япония — на 1 процент до 8,4 миллиарда кубометров.

Зафиксировано снижение поставок в Южную Корею, Индию.

Таким образом, приходят к выводу аналитики, доли стран АТР и Европы в экспорте российского СПГ практически сравнялись — 47,5 против 50 процентов, европейский рынок даже опередил азиатский.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал главными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе Францию и Испанию — за первые девять месяцев 2022 года эти страны приняли около 60 процентов всех партий, поступивших в регион.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
России предрекли новую эпидемию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта