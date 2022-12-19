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11:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg назвал падение российских акций худшим в мире в 2022 году

Российские акции подешевели в 2022 году намного сильнее других, сообщает агентство Bloomberg. Падение началось на фоне военной операции на Украине и оттока инвесторов из России.

Источник: Reuters

Российский фондовый индекс РТС, деноминированный в долларах, в этом году подешевел на 35%, пишет агентство. Это стало худшим результатом среди 92 индексов, а также третьим худшим результатом в пересчете на доллары. Индекс Московской биржи, рассчитываемый в рублях, упал на 44%, показав самое резкое падение с 2008 года. Акции ЛУКОЙЛа и «Газпрома» потеряли в этом году 30% и 53% соответственно, Сбербанка — 54%, отмечает Bloomberg.

Агентство при этом пишет, что российская экономика выдержала санкции «в целом лучше, чем ожидалось».

Однако старший валютный аналитик компании InTouch Capital Markets Петр Матис считает, что «западные санкции начинают сказываться на экономике РФ» и у российских акций «мрачные перспективы» из-за продолжающихся санкций. Старший инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, напротив, уверен, что новые ограничения, в том числе предельная цена на российскую нефть, уже «не меняют правил игры».

Напомним, с 5 декабря Евросоюз (ЕС), США, а также страны G7, Австралия и Норвегия ввели потолок цен на поставки нефти из РФ. Ценовой предел установили на уровне $60 за баррель. Кроме того, на прошлой неделе ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций.

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Лаура Кеффер

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