Bloomberg назвал падение российских акций худшим в мире в 2022 году

Российский фондовый индекс РТС, деноминированный в долларах, в этом году подешевел на 35%, пишет агентство. Это стало худшим результатом среди 92 индексов, а также третьим худшим результатом в пересчете на доллары. Индекс Московской биржи, рассчитываемый в рублях, упал на 44%, показав самое резкое падение с 2008 года. Акции ЛУКОЙЛа и «Газпрома» потеряли в этом году 30% и 53% соответственно, Сбербанка — 54%, отмечает Bloomberg.
Однако старший валютный аналитик компании InTouch Capital Markets Петр Матис считает, что «западные санкции начинают сказываться на экономике РФ» и у российских акций «мрачные перспективы» из-за продолжающихся санкций. Старший инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, напротив, уверен, что новые ограничения, в том числе предельная цена на российскую нефть, уже «не меняют правил игры».
Напомним, с 5 декабря Евросоюз (ЕС), США, а также страны G7, Австралия и Норвегия ввели потолок цен на поставки нефти из РФ. Ценовой предел установили на уровне $60 за баррель. Кроме того, на прошлой неделе ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций.