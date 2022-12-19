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11:44 (мск), источник: Ведомости

Курс евро на Мосбирже впервые с мая превысил 70 рублей

В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 27 мая 2022 г. превысил 70 ₽ Об этом свидетельствуют данные биржи.

ЦБ: $ 64.6078   +0.31 € 68.7798   +0.33 ММВБ: $ 66.2000   +1.55 € 70.5000   +1.40
Источник: Reuters

По данным на 11.04 мск, курс евро рос на 1,31%, до 70,0025 ₽ К 11.10 мск он поднялся до 70,08 ₽, ускорив рост до 1,42%. Курс доллара при этом по состоянию на 11.10 увеличился до 65,87 рублей (+1,88%). Он также впервые с 30 мая превысил 65 ₽ Ранее курс евро поднялся выше 67 ₽ 13 декабря. Это случилось впервые с 30 мая.

В ходе торгов в тот день курс евро составил 67,07 ₽ Курс доллара также стабильно растет с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил отметку в 62 ₽ Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 ₽ впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 ₽

При этом в конце июня 2022 г. валюта установила шестилетний минимум, опустившись ниже 51 ₽ Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках».

Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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