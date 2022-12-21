Убытки «Роскосмоса» выросли в 2022 году примерно на 60% до 50 млрд рублей

Убытки госкорпорации «Роскосмос» в уходящем году могут составить 50 млрд руб. Эту цифру в интервью «Ведомостям» назвал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. В 2021 г. убытки «Роскосмоса» составили 31 млрд руб. По словам Борисова, к росту убытков привели введенные после начала специальной военной операции (СВО) западные санкции и другие причины, которые приводили к срыву исполнения заказов. "Основной источник убытков был связан с ненадлежащей организацией работы предприятий.
Причины разные — от непоставки электронно-компонентной базы до недолжной организации процесса, хромала трудовая дисциплина в том числе«, — заявил в интервью Борисов. При этом свои обязательства по сдаче продукции не выполнили ни в 2021 г., ни в 2022 г. “практически все ведущие предприятия” госкорпорации, заявил ее гендиректор.
«Зарплату при этом вынуждены платить, нести накладные расходы — содержать здание, стендовую базу. Себестоимость работы вырастает. И прибыльный на старте контракт становится убыточным на финише», — пояснил он.
«По каждому случаю мы провели с военным ведомством детальный анализ причин и разработали догоночные графики выполнения работ. Они должны быть реалистичными, правдивыми и лежать в основе исправления ситуации. Мы многократно проанализировали укомплектованность электронно-компонентной базой, материалами, а также производственную и кадровую готовность предприятий, ну и, в конце концов, графики. Когда мы их согласовывали, главные конструкторы, менеджеры ставили подписи, мы их представляли заказчику, он соглашался с реальными сроками. Это и стало основой для исправления ситуации», — говорит Борисов.
В контракты всех менеджеров были внесены изменения, которые предусматривают дополнительные условия — штраф и административное наказание при срыве новых графиков на месяц и возможность увольнения при срыве в два месяца, сказал Борисов.
Практика Министерства обороны состоит в немедленном выставлении штрафных санкций в арбитражных судах в случае срыва сроков сдачи заказов, это в полной мере касается и «Роскосмоса», говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны.
Поэтому составление реалистичного графика сдачи продукции сможет избавить госкорпорацию от дальнейшего наращивания убытков, говорит собеседник «Ведомостей».
В марте 2022 г. из-за санкций в отношении России был разорван контракт на поставку в США 12 двигателей для ракет Antares. Закупки двигателей РД-180 для ракет Atlas V были прекращены США еще в 2021 г. Кроме того, в марте 2022 г. был разорван контракт с британской корпорацией OneWeb стоимостью $1,2 млрд на 21 запуск ракет «Союз-2» (госкорпорация успела выполнить 12 запусков). Это был единственный крупный контракт «Роскосмоса» на запуск спутников западного производства к моменту начала СВО.
Срыв поставок импортной электронной компонентной базы, который приводил к переносу сдачи изделий «Роскосмоса», разрыв контрактов на пусковые услуги и поставку двигателей из-за санкций были важными причинами нарастания убытков у госкорпорации, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но нельзя сбрасывать со счетов ошибки в планировании и других вопросах, допущенные прежним менеджментом «Роскосмоса», считает эксперт.