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09:01 (мск), источник: РБК

Курс доллара поднялся до ₽70, евро — до ₽75

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил 70 ₽ впервые с 11 мая, свидетельствуют данные торгов. К 07:00 мск курс американской валюты достиг 70,04 ₽ К 07:35 доллар подешевел до 69,80 ₽ Курс евро к 8:00 вырос до 75,01 ₽, впервые с конца апреля превысив отметку 75 ₽

ЦБ: $ 69.0037   +2.66 € 73.3389   +2.72 ММВБ: $ 70.4575   +1.58 € 74.9675   +1.47
Источник: AP 2022

Рубль дешевеет к западным валютам уже около недели. 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября превысил 64 ₽, поднявшись более чем на рубль. Курс евро тогда также вырос более чем на рубль и торговался выше 68 ₽ Утром 19 декабря американская валюта стоила уже более 65 ₽ (плюс 0,69 ₽), такой отметки она достигла впервые с 30 мая. Позднее в тот же день доллар подскочил почти до 68 ₽ (плюс 3,34 ₽) — впервые с 11 мая. Евро в тот день стоил на пике более 72 ₽ (плюс 2,99 ₽).

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, которого цитирует «РБК Инвестиции», в целом ослабление рубля выглядит логичным действием на фоне последних санкционных действий и снижения стоимости российской нефти.

В свою очередь, эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин указывает, что российская валюта остается под давлением фундаментальных факторов. «Прежде всего это сокращение валютных поступлений от экспорта из-за снижения котировок сырья в последние месяцы, а также дальнейшее восстановление импорта. Этот дисбаланс усиливается традиционным для конца года всплеском спроса на иностранную валюту», — написал он в обзоре.

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