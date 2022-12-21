Курс доллара поднялся до ₽70, евро — до ₽75

Рубль дешевеет к западным валютам уже около недели. 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября превысил 64 ₽, поднявшись более чем на рубль. Курс евро тогда также вырос более чем на рубль и торговался выше 68 ₽ Утром 19 декабря американская валюта стоила уже более 65 ₽ (плюс 0,69 ₽), такой отметки она достигла впервые с 30 мая. Позднее в тот же день доллар подскочил почти до 68 ₽ (плюс 3,34 ₽) — впервые с 11 мая. Евро в тот день стоил на пике более 72 ₽ (плюс 2,99 ₽).
Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, которого цитирует «РБК Инвестиции», в целом ослабление рубля выглядит логичным действием на фоне последних санкционных действий и снижения стоимости российской нефти.
В свою очередь, эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин указывает, что российская валюта остается под давлением фундаментальных факторов. «Прежде всего это сокращение валютных поступлений от экспорта из-за снижения котировок сырья в последние месяцы, а также дальнейшее восстановление импорта. Этот дисбаланс усиливается традиционным для конца года всплеском спроса на иностранную валюту», — написал он в обзоре.